sexta-feira, 28/11/2025

Sidrolândia avança em obras estratégicas com tratativas no Programa MS Ativo

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Sidrolândia segue avançando na consolidação de projetos importantes para sua infraestrutura urbana e desenvolvimento econômico. A participação do município no Programa MS Ativo, do Governo do Estado, tem permitido acelerar ações essenciais e fortalecer o planejamento de obras estruturantes.

O programa tem como objetivo apoiar os municípios na execução de projetos estratégicos, garantindo agilidade técnica, alinhamento entre as instituições e mais segurança na gestão dos investimentos públicos.

Foi nesse contexto que o prefeito Rodrigo Basso esteve na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG-MS), em Campo Grande, acompanhado do secretário de Governo, Natalino Gonzaga, e da equipe da LBM Engenharia, responsável pela assessoria de projetos do município.

A reunião contou com a presença do secretário estadual Guilherme Alcântara de Carvalho, do diretor da AGESUL, Rudi Fiorese, e do secretário-adjunto da SEILOG, Luiz Octávio. Entre os temas discutidos, estiveram os ajustes finais e o cronograma de início das obras da primeira etapa do Anel Viário e do acesso ao frigorífico, investimentos que somam aproximadamente R$11 milhões de reais.

Também foram alinhados os encaminhamentos referentes à drenagem e pavimentação da Rua General Osório e vias adjacentes, cujo projeto está em fase de estruturação para avançar dentro das diretrizes do MS Ativo. A proposta é garantir eficiência, segurança técnica e execução organizada de cada etapa.

Essas tratativas são fundamentais para que o município continue avançando de forma planejada, com obras que ampliam a mobilidade urbana, fortalecem a infraestrutura e elevam a qualidade de vida da população.

CATEGORIAS:
GERAL

