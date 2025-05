‘Sextou’: Frente fria avança e pode provocar tempestades em MS

A sexta-feira (09) começa com tempo firme em grande parte do Mato Grosso do Sul, mas o cenário deve mudar ao longo do dia. A previsão meteorológica indica aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas acompanhadas de tempestades, especialmente durante a tarde e noite, devido à chegada de uma nova frente fria.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o calor e a umidade intensificados pelos ventos de noroeste colaboram para a formação de instabilidades atmosféricas, cenário agravado pelo deslocamento de cavados em níveis médios da atmosfera.

A região sudoeste do Estado deve concentrar os eventos mais intensos, com risco de raios e rajadas de vento.

Na região sul e sudeste, os termômetros devem variar entre 20°C e 31°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, o calor será mais intenso, com mínimas entre 22°C e 26°C e máximas chegando aos 35°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, as mínimas ficam entre 20°C e 22°C, enquanto as máximas variam de 31°C a 34°C. Em Campo Grande, a previsão aponta mínimas entre 22°C e 25°C e máximas que podem atingir os 32°C.

