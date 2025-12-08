SESDES abre seleção para capacitação de Guardas Civis no uso de pistola .40

A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (SESDES) publicou nesta segunda-feira (8), no Diário Oficial, o Edital de Seleção Interna nº 005/2025, que abre o 6º Processo de Seleção Interna para a capacitação de Guardas Civis Metropolitanos no uso de armamento letal semiautomático, pistola calibre .40 S&W. Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas, destinadas exclusivamente a guardas que não possuem capacitação institucional em armamento letal e que atendam a todos os requisitos do edital.

As inscrições deverão ser realizadas presencialmente de 9 de dezembro de 2025 a 9 de janeiro de 2026, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 17h, na Gerência de Ensino e Desenvolvimento Profissional (GEDP), localizada na Rua Romeu Alves Camargo, 73, Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Conforme o Edital, não serão aceitos documentos ou inscrições fora dos prazos, horários e local estabelecidos. As fichas de inscrição devem ser preenchidas digitalmente e assinadas pela chefia imediata. Também é exigida a apresentação de atestado médico, documento de identificação com foto, CNH categoria A ou AB (válida, podendo ser provisória), laudo psicológico, além das certidões negativas criminais das Justiças Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e a certidão de quitação eleitoral. A inscrição por terceiros só será aceita mediante procuração com firma reconhecida.

O edital prevê ainda que os candidatos poderão apresentar recursos em até dois dias úteis após cada fase publicada no Diogrande, com entrega presencial na GEDP. A análise ficará sob responsabilidade de membros designados pela secretaria, e o resultado final será divulgado no Diário Oficial e no mural da unidade. Não serão aceitos pedidos de revisão de recursos nem recursos sucessivos.

Após a validação documental, os candidatos deferidos serão convocados por publicação oficial. O não comparecimento implicará eliminação do processo seletivo. O edital completo, assim como a ficha de inscrição e os formulários de recursos, está disponível no site da SESDES.

Sobre o curso

O curso será ministrado em período integral, com possibilidade de atividades aos sábados, domingos, feriados e no período noturno, e inclui aulas teóricas, práticas e treinamentos conforme a didática dos instrutores.

Entre as exigências estão não possuir formação anterior em armamento letal com resultado “Apto”, apresentar aptidão física e mental comprovada por exame médico pericial, não estar licenciado para tratar de interesse particular, não possuir afastamento médico em vigor, ter disponibilidade de tempo para as atividades do curso e apresentar laudo psicológico “Apto”, emitido por profissional credenciado pela Polícia Federal.