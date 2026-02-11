quarta-feira, 11/02/2026

Sesau confirma caso de raiva em morcego urbano

População é orientada a não tocar em animais suspeitos e acionar o C

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

A Sesau confirmou o primeiro caso de morcego contaminado pelo vírus da raiva no perímetro urbano de Campo Grande, encontrado no quintal de uma residência no Bairro Vivendas do Bosque. A Sesau alerta que morcegos em situação anormal, como caídos ou entrando em casas, devem ser considerados suspeitos e jamais tocados, devendo o CCZ ser acionado imediatamente. Animais recolhidos são encaminhados para análise laboratorial para detecção do vírus, enquanto morcegos em voo ou abrigados normalmente não representam risco. Em caso de contato acidental, a população deve procurar atendimento médico imediato para avaliação do protocolo antirrábico.

A secretaria reforça a importância da vacinação anual de cães e gatos, que funcionam como barreira contra a disseminação do vírus. O CCZ atende de segunda a sexta-feira, com plantão estendido aos fins de semana e feriados, garantindo recolhimento seguro. Morcegos fora do horário de atendimento devem ser isolados com cuidado até acionar o serviço. A Sesau mantém monitoramento constante e ações preventivas permanentes na cidade, assegurando resposta rápida a riscos à saúde pública.

A população é orientada a seguir as medidas de prevenção e não manipular animais suspeitos. A colaboração dos moradores é essencial para evitar a propagação da raiva em Campo Grande.

