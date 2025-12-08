Sesau abre seleção para residência multiprofissional em saúde da família

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (SESAU), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgou no Diário Oficial desta segunda-feira (8) a abertura das inscrições para o Processo de Seleção do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 2026.

A iniciativa integra o projeto “Qualifica APS” e oferece 45 vagas para profissionais graduados em Educação Física (bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social, com ingresso previsto para 2026. As regras do processo foram definidas pela Comissão de Seleção, conforme a Resolução “PE” SESAU nº 3.132, de 13 de novembro de 2025.

O programa é destinado a candidatos formados em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação ou com diploma estrangeiro revalidado no Brasil. Estudantes que ainda não concluíram a graduação poderão participar, desde que finalizem o curso até a data da matrícula.

A Residência Multiprofissional da SESAU/Fiocruz possui caráter de formação em serviço, exige dedicação exclusiva e conta com carga horária de 60 horas semanais, totalizando 5.760 horas ao longo de 24 meses, desenvolvidas integralmente na Atenção Primária e em unidades da rede municipal de saúde. Os residentes recebem bolsa mensal de R$ 4.106,09, conforme o valor vigente estabelecido pelo Ministério da Educação.

Sobre o Processo Seletivo

As etapas do processo seletivo, incluindo edital, orientações, resultados e documentos, serão disponibilizadas exclusivamente no portal oficial da SESAU. Entre as vagas, há reserva para ações afirmativas destinadas a candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência, conforme legislação municipal.

As áreas de Enfermagem e Odontologia concentram o maior número de oportunidades, com 25 e 8 vagas, respectivamente, além da distribuição entre as demais especialidades: Educação Física (2), Farmácia (4), Fisioterapia (2), Psicologia (2) e Serviço Social (2), Odontologia (8) e Enfermagem (25).

A seleção contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 50 questões de múltipla escolha, cada uma valendo dois pontos. A aplicação será no dia 1º de fevereiro de 2026, em Campo Grande, com duração de quatro horas e meia.

O candidato deve apresentar documento oficial com foto e cumprir todas as normas, incluindo proibição de bonés, relógios, óculos escuros e dispositivos eletrônicos. O gabarito preliminar será divulgado até as 17h do dia 2 de fevereiro, com período de recursos nos dias 2 e 3. Serão eliminados os candidatos que obtiverem menos de 50 pontos.

O resultado final será publicado em 4 de fevereiro de 2026, conforme cronograma da Comissão de Seleção, e todas as informações permanecerão disponíveis no site da SESAU.

Sobre as inscrições

As inscrições estarão abertas de 23 de dezembro de 2025 até as 11h do dia 21 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet. A taxa de inscrição é de R$ 250, com pagamento até 22 de janeiro mediante boleto.

A SESAU reforça que não se responsabiliza por problemas técnicos que impeçam a conclusão do processo e que o valor pago só será devolvido em caso de cancelamento da seleção. Há previsão de isenção da taxa conforme legislação municipal, válida para candidatos desempregados, pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, doadores de medula óssea, sangue, rim e doadoras de leite materno.

Cada categoria exige documentação específica, que deve ser enviada no ato da inscrição. O resultado da análise das solicitações será divulgado em 8 de janeiro de 2026, e candidatos com pedidos indeferidos poderão realizar o pagamento até 22 de janeiro.

Também há regras específicas para candidatos com deficiência, negros e indígenas, que deverão apresentar laudo médico, autodeclaração, RANI ou outros documentos previstos no edital. Nos casos aplicáveis, haverá banca de heteroidentificação antes da homologação do resultado final.

O edital prevê atendimento especial durante a prova, como prova ampliada, auxílio para leitura, espaço adaptado, tempo adicional e condições específicas para gestantes e lactantes, mediante solicitação no momento da inscrição.

