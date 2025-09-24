Série B de MS: Bataguassu e Maracaju Lideram

A 4ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B de futebol masculino terminou na segunda-feira (22). Bataguassu e Maracaju estão na zona de acesso para a primeira divisão. Taveirópolis é o único time sem vencer após quatro jogos.

O atacante Caio Vidal brilhou na vitória do Bataguassu e é o artilheiro da competição. A classificação atual tem Bataguassu e Maracaju com 8 pontos. A Série B tem 10 rodadas e os dois melhores times garantem o acesso para a elite de MS.

Taveirópolis treina forte para tentar sair do fundo do poço na competição.