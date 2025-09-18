Série A 2026 inicia com reunião técnica na FFMS

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) realizará nesta sexta-feira, 19 de setembro de 2025, uma reunião técnica-administrativa com os clubes participantes da Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026. O encontro será às 14h, na sede da FFMS, em Campo Grande.

Estão convocados os oito clubes já confirmados, entre eles Operário FC, Ivinhema e Águia Negra, além dos times que disputam as duas vagas restantes para a elite estadual. A pauta inclui a emissão e validade dos laudos técnicos de segurança dos estádios, definição do calendário da competição e o termo de fomento a ser firmado com o Governo do Estado.

A diretoria da FFMS reforça que todos os documentos, como laudos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, devem estar válidos até o fim do campeonato. Estádios como Jacques da Luz e Douradão ainda apresentam pendências que precisam ser regularizadas para garantir o mando de campo.

O presidente Estevão Petrallás destacou a importância da reunião para garantir um campeonato seguro e organizado.