terça-feira, 4/11/2025

Senar/MS leva saúde ao homem do campo no Novembro Azul

Cuidado integral também chega às mulheres e crianças rurais

Publicado por Milton
Foto: Famasul

O mês de novembro é marcado pela conscientização sobre a saúde masculina, com foco na prevenção do câncer de próstata. Pensando nisso, o Senar/MS realiza o Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural, oferecendo consultas, exames e orientações médicas gratuitas.

O atendimento itinerante percorre municípios do estado, levando equipes especializadas e estrutura completa para consultas urológicas, pediátricas, ginecológicas e oftalmológicas, além de exames preventivos essenciais.

Desde a criação do programa, mais de 17 mil pessoas foram atendidas, com cerca de 1.900 encaminhamentos médicos realizados, reforçando a importância do diagnóstico precoce.

O produtor rural Jair de Almeida, de Bodoquena, é um exemplo de sucesso: descobriu um câncer de próstata em estágio inicial e está totalmente recuperado graças ao acompanhamento do programa.

As ações também incluem educação em saúde e incentivo ao autocuidado, com equipes visitando municípios durante todo o mês de novembro, como Caarapó, Figueirão, Guia Lopes da Laguna e Paranhos.

Além do Saúde do Homem e da Mulher Rural, o Senar/MS promove o Programa Sorrindo no Campo, oferecendo serviços odontológicos gratuitos em várias cidades, ampliando o cuidado integral à população rural.

O atendimento não tem custo à comunidade, sendo possível graças à contribuição do produtor rural e ao compromisso do Senar/MS com a saúde no campo.

