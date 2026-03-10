quarta-feira, 11/03/2026

Senadores de MS se dividem em CPI contra ministros do STF

Tereza Cristina e Nelsinho Trad assinam requerimento; Soraya Thronicke fica de fora

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Comissão pretende investigar condutas de Toffoli e Moraes no caso Master

Dois dos três senadores de Mato Grosso do Sul assinaram o pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar possíveis irregularidades envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no chamado caso Master. O requerimento foi protocolado na segunda-feira (9) pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e já reúne 35 assinaturas de parlamentares de diversos estados e partidos. Entre os representantes sul-mato-grossenses, Tereza Cristina (PP) e Nelsinho Trad (PSD) apoiaram a iniciativa, enquanto Soraya Thronicke (Podemos) não assinou.

A CPI ainda precisa ser aprovada pela Mesa Diretora do Senado Federal para ser instalada oficialmente. A comissão terá como objetivo investigar decisões e desdobramentos do caso Master, que ganhou repercussão nacional recentemente. Entre os signatários estão nomes como Marcos Pontes (PL/SP), Sergio Moro (União/PR), Damares Alves (Republicanos/DF) e Flávio Bolsonaro (PL/RJ). A medida mostra o alinhamento político de parte do Senado com o movimento de fiscalização sobre membros do STF. A ausência de Soraya Thronicke evidencia divergências entre os representantes de MS. Parlamentares de diferentes estados reforçam o caráter nacional do pedido. O andamento da CPI será acompanhado de perto pela opinião pública e pela mídia.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Professor Juari intermedeia negociações entre Executivo e assistentes de educação

Milton - 0
Reunião articulada pelo parlamentar define cronograma de avanços e novas diretrizes para a categoria Na última quarta-feira (04), a Câmara Municipal de Campo Grande sediou...
Leia mais

Lula vai interromper emissoras de rádio e TV para pronunciamento: “diz respeito a todo o Brasil”

ANELISE PEREIRA - 0
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou em suas redes sociais que irá entrar na programação das emissoras de rádio e TV para fazer...
Leia mais

Operação Agro-Fantasma mira empresa agropecuária em MT e MS

Milton - 0
Operação Agro-Fantasma cumpre cinco mandados de busca e apreensão e bloqueia contas e bens de empresa agropecuária suspeita de fraudes na compra de grãos...
Leia mais

Pastor morre em motel após passar mal durante encontro em Minas Gerais

Milton - 0
Esposa reconheceu o corpo de Moisés Galdino no local; acompanhante fugiu antes da chegada da polícia O pastor evangélico Moisés Galdino, de 53 anos, faleceu...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia