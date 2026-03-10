Senadores de MS se dividem em CPI contra ministros do STF

Comissão pretende investigar condutas de Toffoli e Moraes no caso Master

Dois dos três senadores de Mato Grosso do Sul assinaram o pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar possíveis irregularidades envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no chamado caso Master. O requerimento foi protocolado na segunda-feira (9) pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e já reúne 35 assinaturas de parlamentares de diversos estados e partidos. Entre os representantes sul-mato-grossenses, Tereza Cristina (PP) e Nelsinho Trad (PSD) apoiaram a iniciativa, enquanto Soraya Thronicke (Podemos) não assinou.

A CPI ainda precisa ser aprovada pela Mesa Diretora do Senado Federal para ser instalada oficialmente. A comissão terá como objetivo investigar decisões e desdobramentos do caso Master, que ganhou repercussão nacional recentemente. Entre os signatários estão nomes como Marcos Pontes (PL/SP), Sergio Moro (União/PR), Damares Alves (Republicanos/DF) e Flávio Bolsonaro (PL/RJ). A medida mostra o alinhamento político de parte do Senado com o movimento de fiscalização sobre membros do STF. A ausência de Soraya Thronicke evidencia divergências entre os representantes de MS. Parlamentares de diferentes estados reforçam o caráter nacional do pedido. O andamento da CPI será acompanhado de perto pela opinião pública e pela mídia.