Senadora Soraya busca apoio do ministério do esporte para reforma e reabertura do Morenão

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) se reuniu, nesta segunda-feira (7), com o ministro do Esporte, André Fufuca, em busca de recursos para reforma e reestruturação do Estádio Universitário Pedro Pedrossian – o Morenão, em Campo Grande. O estádio, que pertence à União e é administrado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), está fechado desde 2017 e é considerado o maior e mais emblemático palco esportivo do Estado. Participaram da reunião o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD) e o secretário estadual de Turismo, Cultura e Esporte, Marcelo Miranda.

Soraya destacou que o apoio ao esporte tem sido uma das prioridades do seu mandato. “Desde o início do meu trabalho no Senado, tenho buscado fortalecer o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Já destinei mais de R$ 5 milhões para Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, e quero ampliar esse alcance, especialmente para os clubes de futebol, apesar das barreiras burocráticas. O esporte transforma vidas e é isso que queremos incentivar”, afirmou.

O secretário Marcelo Miranda reforçou a importância da recuperação do estádio para o fortalecimento do futebol sul-mato-grossense. “O Morenão é o principal estádio do estado, com uma estrutura e arquitetura incríveis. Eu sou apaixonado por esse estádio. Estamos em um momento de retomada do futebol, mas a UFMS não tem condições para arcar com a reforma. O certo é investir em infraestrutura esportiva para reduzir a dependência dos clubes”, destacou.

Já o deputado Pedro Pedrossian Neto lembrou que o estádio está fechado há sete anos e defendeu a reabertura parcial como ponto de partida para uma futura parceria privada. “Queremos reabrir, ainda que parcialmente, para pedalar essa bicicleta, e então buscarmos parcerias privadas. Queremos abrir a parte coberta, que tem capacidade para 12 mil pessoas”, explicou.

O ministro André Fufuca demonstrou apoio à proposta e se comprometeu a analisar o projeto para viabilizar parte dos recursos ainda este ano. Ele também sugeriu a busca por modelos de parceria público-privada (PPP) para acelerar a recuperação do espaço e devolver o Morenão à população sul-mato-grossense.