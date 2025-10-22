quinta-feira, 23/10/2025

Senador Nelsinho Trad quer piso de R$ 13,6 mil para médicos e dentistas

Valorizar quem salva vidas é uma escolha política

Foto: Ascom

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que também é médico, reafirmou nesta terça-feira (22) seu apoio ao projeto que propõe a atualização do piso salarial de médicos e cirurgiões-dentistas. Em reunião com representantes da Federação Nacional dos Médicos (Fenam) e de sindicatos da categoria, o parlamentar destacou a urgência da medida.

Atualmente, o piso salarial é regido pela Lei nº 3.999, de 1961, que estabelece remunerações extremamente defasadas. Segundo a Fenam, um dentista com carga de 40 horas semanais recebe, em média, apenas R$ 2.800. O novo projeto propõe um piso de R$ 13.662 para 20 horas semanais, corrigido anualmente pelo IPCA.

Para Trad, esse valor representa uma reparação histórica: “É hora de decidir quem queremos valorizar no Brasil”, declarou. O texto também prevê pagamento adicional por horas extras e trabalho noturno. Estima-se que cerca de 80% dos profissionais da saúde ganhem abaixo do valor proposto.

A proposta está na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, mas a votação foi adiada por um pedido de vista. O governo aponta impacto fiscal de até R$ 25 bilhões, mas o senador defende que a verba pode vir do Fundo Nacional de Saúde.

A mobilização nacional continua com a Terceira Caravana pelo Piso Salarial, que segue em Brasília até o fim da semana, buscando apoio político e institucional à pauta.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

