Senador Nelsinho Trad destina mais recursos para Ponta Porã

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) garantiu a liberação de R$ 534,8 mil do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), nesta terça-feira, para Ponta Porã. O recurso será aplicado na ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). “Fortalece a rede de proteção às famílias em situação de vulnerabilidade”, explicou o senador Nelsinho Trad. 

Com esse novo investimento, já são mais de R$ 64 milhões destinados pelo senador para Ponta Porã, em obras e projetos que transformam a cidade e melhoram a qualidade de vida da população.

Recentemente, o parlamentar anunciou, durante o lançamento do novo shopping na fronteira, um conjunto de investimentos que somam mais de R$ 63 milhões. 

Entre eles:

R$ 5,8 milhões para pavimentação de estradas vicinais no distrito de Nova Itamarati, garantindo mobilidade e escoamento da produção rural.

R$ 4,7 milhões para asfalto no assentamento Dorcelina Folador, levando mais dignidade e qualidade de vida.

R$ 3,8 milhões para pavimentação e drenagem no bairro Júlia Cardinal (etapa 2).

R$ 1,6 milhão para a Oficina Ortopédica do Centro de Reabilitação, reforçando a saúde pública.

“Temos orgulho de fazer parte da história de Ponta Porã, levando investimentos concretos que transformam vidas e fortalecem a economia da nossa fronteira. Esse é o resultado do nosso trabalho em Brasília, sempre ouvindo a população e buscando atender suas necessidades”, destacou o senador.

POLÍTICA

