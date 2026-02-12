Senado cria grupo para acompanhar tratado comercial com a UE

Senadores buscam ouvir produtores e empresários sobre impactos



A Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE) anunciou a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a tramitação do acordo entre Mercosul e União Europeia no Congresso Nacional. A iniciativa foi comunicada após reunião entre os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e Tereza Cristina (PP-MS) com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O grupo terá como objetivo ouvir produtores rurais e empresários brasileiros, discutindo medidas para reduzir possíveis impactos negativos do tratado.

Nelsinho Trad, presidente da CRE, destacou a importância de monitorar a votação e garantir que as vozes do setor produtivo sejam ouvidas. Tereza Cristina reforçou a necessidade de transparência e diálogo durante a análise do acordo. A iniciativa pretende oferecer subsídios técnicos ao Senado e à sociedade, promovendo debates sobre comércio exterior, agricultura e indústria. O acordo Mercosul-UE é considerado estratégico para ampliar relações comerciais e fortalecer setores econômicos do país.

A CRE planeja reuniões periódicas e audiências públicas com representantes do setor privado. A medida deve contribuir para decisões mais informadas e equilibradas no Congresso, alinhadas aos interesses nacionais.