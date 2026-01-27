Senado avalia redução da jornada de trabalho para 36 horas

O Plenário do Senado pode votar a PEC 148/2025, que prevê o fim da escala 6×1 e a redução gradual da jornada de trabalho até 36 horas semanais, garantindo pelo menos dois dias consecutivos de descanso. A proposta, aprovada em dezembro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), busca melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, especialmente em setores como transporte, saúde e indústria, que frequentemente enfrentam jornadas longas. Especialistas destacam que a mudança exige ajustes nas convenções coletivas, negociações entre sindicatos e empregadores, e adaptações na administração pública.

Parlamentares defendem que a redução da jornada contribui para a produtividade e saúde física e mental, enquanto críticos apontam possíveis custos e desafios operacionais para empresas de grande porte. A implementação será gradual, com prazos definidos para cada setor, acompanhada de regulamentações e mecanismos de fiscalização. A votação deve gerar debates intensos entre legisladores, sindicatos e empregadores, refletindo a importância da medida para trabalhadores e para a economia.

Caso aprovada, a PEC poderá representar uma mudança histórica nas relações laborais no país, equilibrando trabalho, descanso e bem-estar. A discussão também reforça a atenção do Senado para demandas sociais e direitos trabalhistas antigos.