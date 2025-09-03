Sejuv abre inscrições para cursos gratuitos de extensão de cílios e logística

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), está com inscrições abertas para cursos gratuitos voltados ao público jovem a partir de 15 anos. As capacitações buscam incentivar a qualificação profissional e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.

Entre as opções oferecidas está o curso de Extensão de Cílios – Tufinho e Seda, que será realizado de 08 a 11 de setembro, no período da 13h30 às 17h30. Durante as aulas, os alunos irão aprender técnicas de alongamento e cuidados essências para a aplicação de cílios, desenvolvendo habilidades práticas para atuar no mercado de estética.



Outra oportunidade é o curso de Noções Básicas de Logística, previsto para acontecer de 08 a 12 de setembro, das 18h30 às 21h30. O conteúdo inclui introdução aos processos logísticos, organização de estoque, transporte e distribuição, oferecendo uma visão inicial para quem deseja ingressar nesse setor que está em constante crescimento. As aulas serão realizadas na sede da SEJUV, localizada na Rua 25 de Dezembro, nº 924 – Edifício Marrakech, 3º andar, no centro da Capital.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home



Serviço:

Extensão de cílios

Data: 08 a 11/09Horário: 13h30 às 17h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – 3° andar Marrakech

Noções básicas de logística

Data: 08 a 12/09

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – 3° andar Marrakech