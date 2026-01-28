quarta-feira, 28/01/2026

Segurança Pública: PEC pode ser votada após o carnaval

Hugo Motta anuncia também pautas sobre gás de cozinha e acordo União Europeia–Mercosul

Milton
Publicado por Milton
Foto: Marina Ramos

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quarta-feira (28) que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública poderá ser votada após o carnaval. Antes disso, o texto precisa ser analisado pela comissão especial que debate o tema, e nas próximas duas semanas o relator da proposta, deputado Mendonça Filho (União-PE), deve se reunir com as bancadas partidárias para fazer ajustes finais. Em seguida, a PEC deverá ser votada na comissão especial e encaminhada ao Plenário.

A PEC 18/25 cria o Sistema Único de Segurança Pública, com o objetivo de integrar a atuação da União e dos estados no combate ao crime organizado. Hugo Motta também informou que a Câmara deve votar, na próxima semana, entre outras propostas, a Medida Provisória 1313/25, que cria o Programa Gás do Povo, iniciativa que busca ampliar o acesso ao gás de cozinha no país. Outra proposta que pode entrar na pauta na primeira semana dos trabalhos legislativos de 2026 é o Projeto de Lei 1/26, que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano, com sede em Patos (PB).

O presidente da Câmara garantiu ainda celeridade na votação do acordo União Europeia-Mercosul, assinado no sábado (17) pelos líderes dos estados-membros dos dois blocos, após mais de 25 anos de negociações, tratado que pode criar a maior zona de livre comércio do mundo e que, para entrar em vigor, precisa ser ratificado pelos parlamentos dos países envolvidos. “O trabalho continua”, disse o presidente por meio de suas redes sociais.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

