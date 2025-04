Segunda edição do Podcast na Boca do Povo é marcada por sucesso de audiência e convidados especiais

Na noite da última terça-feira (01), os estúdios da Revista Boca do Povo receberam mais uma edição do podcast Na Boca do Povo. Em seu segundo episódio, o programa foi ao ar com convidados de peso e uma audiência expressiva nas plataformas digitais.

A apresentação ficou por conta de Santhiago, que abriu a noite entrevistando Pamela Mourão, da Rádio Difusora Pantanal. Ela destacou as novidades da Expogrande 2025, que neste ano terá shows regionais e gratuitos na Arena Difusora.



Em seguida, foi a vez de Fábia Siqueira — jornalista da TV MS Record, radialista, influenciadora digital e ex-piloto de automobilismo. Fábia emocionou o público ao relembrar sua trajetória de superação, contando como vendeu livros de porta em porta para pagar a faculdade. Um bate-papo inspirador, com reflexões sobre atualidades e motivação pessoal.



Na mesma noite, a médica Mariana Vilela também participou do programa, abordando temas como medicina integrativa, longevidade e performance. Mariana é conhecida pela sua participação às quartas-feiras no programa Boca do Povo na rádio Difusora Pantanal, onde responde perguntas dos ouvintes ao vivo.



Fechando a edição com chave de ouro, o cantor e compositor Rolf trouxe seu carisma e talento para os estúdios. Com ampla experiência em shows, casamentos, exposições e eventos corporativos, Rolf encantou a audiência com sua presença e histórias do cenário musical sul-mato-grossense.

Ao final do programa, Santhiago agradeceu os convidados e o público que acompanhou: “Foi uma noite especial. Agradeço de coração à Pamela, Fábia, Mariana e ao Rolf por enriquecerem essa edição. E claro, um obrigado especial a quem esteve conosco ao vivo. Na próxima terça tem mais, e você é nosso convidado. Já deixa marcado: 19h30, ao vivo nas nossas redes. Até lá!”



O Podcast Na Boca do Povo vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h30, com transmissão ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram da Revista Boca do Povo. Sob direção de Josimar Palácio, o programa conta ainda com Santhiago na apresentação e a equipe de transmissão formada por Edson Índio e GG Som e Iluminação. YouTube: @BocadoPovoNews Facebook: facebook.com/bocadopovo Instagram: @bocadopovonews Contato com Santhiago: (67) 99655-9214