Secretaria do Meio Ambiente apura descarte irregular de óleo em SP

A Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Bauru/SP investiga um possível caso de descarte irregular de óleo vegetal, registrado no domingo (18) no bairro Jardim Jamil. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Militar após denúncias de moradores. No local, os policiais identificaram uma extensa mancha de óleo, que percorreu cerca de 9 km até alcançar uma empresa de reciclagem. A perícia técnica foi acionada e coletou evidências para análise.

Segundo o boletim de ocorrência, as primeiras informações apontam indícios de crime ambiental, por poluição causada pelo descarte inadequado. A origem do vazamento ainda está sendo apurada, mas há suspeita de envolvimento da empresa localizada ao fim do trajeto. O caso será investigado pela Polícia Civil em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente. Se confirmada a infração, os responsáveis podem responder por crime ambiental, com penas que incluem multa e detenção.

A prefeitura reforçou que atitudes como essa comprometem o meio ambiente e a saúde pública, e que denúncias são fundamentais para a fiscalização.