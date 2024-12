Secretaria de Assistência Social lança Programa de Integridade para prevenir corrupção e fraude

Para garantir ainda mais transparência, deixar regras mais claras para servidores e público externo, além de prevenir e detectar corrupção e fraude, a Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) instituiu, na quarta-feira (18), o Programa de Integridade.

De acordo com a secretária Patrícia Cozzolino, a iniciativa é uma ferramenta essencial para a modernização e aprimoramento da gestão pública. “O Programa de Integridade foi criado em parceria com a CGE (Controladoria Geral do Estado) para fortalecer os valores de equidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência e eficiência. Trata-se de um conjunto de regras estruturadas que proporcionam o aprimoramento da governança não só nas contratações públicas, mas no desenvolvimento dos programas, com a aplicação efetiva de condutas alicerçadas nos padrões morais, éticos, legais e na transparência”, explicou.

Responsável pelo controle interno da Sead, a auditora Elda Guimarães da Silveira contou que o Programa de Integridade terá validade de dois anos (2025-2026) e contará com diversas ações. “Neste semestre, fizemos o Programa de Integridade, com a consultoria dos colegas da CGE. Hoje estamos fazendo a divulgação do Programa de Integridade, que tem uma publicação no Diário Oficial e também já está publicado no site da Sead. Com esse programa a gente espera desenvolver ações ligadas à integridade, à ética e mais transparência. E, para isso, a gente precisa da colaboração de todos os servidores. A partir do ano que vem, vamos distribuir as ações e começar a fazer a parte prática do programa”, disse.

A Sead é a pasta responsável por coordenar, promover e fiscalizar ações que assegurem o exercício pleno da cidadania, por meio da execução das políticas de Assistência Social, Direitos Humanos e de Orientação e Defesa do Consumidor. Entre os programas da secretaria estão o Mais Social, a distribuição da cesta alimentar aos indígenas, Supera, Energia Social e o Cuidar de Quem Cuida.