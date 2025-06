SAÚDE: Confira o que abre e fecha neste feriado de Santo Antônio  

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informa que, devido ao feriado de Santo Antônio, o santo padroeiro de Campo Grande, celebrado na sexta-feira (13), haverá alterações no funcionamento das unidades da Rede Municipal de Saúde.

O Centro Especializado Municipal (CEM) estará fechado para atendimentos ambulatoriais durante o feriado. A Sesau orienta especialmente os pacientes do interior a ficarem atentos às consultas agendadas no local, considerando que o feriado é local, apenas na Capital.

Além disso, os pacientes que necessitam retirar medicamentos de uso controlado ou insumos devem se organizar para fazer a retirada até quinta-feira (12), já que a farmácia do CEM também estará fechada no período.

Durante o feriado, apenas o plantão de urgência da ortopedia, realizado pelo Centro Ortopédico Municipal (CENORT), seguirá funcionando, das 6h às 00h.

O atendimento será retomado no sábado (14), com a realização de exames no Centro de Apoio e Diagnóstico Municipal (CADIM), atendimentos de oftalmologia e reabertura da farmácia, das 6h às 18h. Bem como, o serviço odontológico do Centro de Especialidades Odontológicas III (CEO III) com funcionamento das 6h às 18h.

Veja as unidades que permanecerão abertas na sexta-feira (13):

· Centro Ortopédico Municipal (CENORT) — apenas para urgência em ortopedia;

· Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) — sete unidades (adulto e infantil) funcionando em regime de 24 horas;

· Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) — funcionamento normal 24 horas;

· Pronto Atendimento Infantil (PAI) — atendimento 24 horas;

· Laboratório Central Municipal (LABCEM) — funcionando exclusivamente para análise das coletas realizadas nas unidades 24 horas;

· Atendimentos odontológicos de emergência — disponíveis nas UPAs e CRSs.

· CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses) – das 6h às 22h, inclusive para adoção.

· SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 192 – atendimento 24h.

· A Sesau reforça que as UPAs, CRSs e o PAI manterão o atendimento regular, garantindo o suporte de urgência e emergência à população.

Unidades que estarão fechadas:

· Centro Especializado Municipal (CEM) — atendimento ambulatorial;

· Centros de Especialidades Odontológicas (CEO);

· Policlínicas Odontológicas;

· CEO III (Centro de Especialidades Odontológicas do CEM);

· 74 Unidades de Saúde da Família (USFs);

· Centro de Especialidades Médicas (CEM II);

· Centro de Referência em Saúde do Homem (CRSH);

· Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA);

· Centro Especializado em Tratamento de Doenças Infecto-Parasitárias (CEDIP);

· Unidade Especializada em Reabilitação e Diagnóstico (UERD)

· Laboratório Central Municipal (LABCEM) — fechado para atendimento ao público externo.