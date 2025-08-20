quinta-feira, 21/08/2025

São Paulo vence Atlético Nacional nos pênaltis

Com gol de André Silva no início e empate colombiano no segundo tempo, a decisão foi para os pênaltis. Rafael brilhou e Cédric Soares garantiu a vaga diante de 57 mil torcedores.

Milton
Foto: ESPN.com.br

Foi com emoção até o fim. Diante de mais de 57 mil torcedores no Morumbis, o São Paulo venceu o Atlético Nacional nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e garantiu vaga nas quartas de final da CONMEBOL Libertadores.

O Tricolor começou avassalador, com gol de André Silva logo aos 2 minutos. No entanto, o time recuou e viu o Atlético crescer na partida. Morelos, em cobrança de pênalti confirmada pelo VAR, igualou o placar na segunda etapa. Com um jogador a mais após a expulsão de Cardona, o São Paulo pressionou, mas não conseguiu evitar a disputa de pênaltis.

Nas penalidades, o goleiro Rafael defendeu a primeira cobrança e viu Hinestroza acertar o travessão. Coube ao português Cédric Soares converter a última cobrança e garantir a classificação. Agora, o Tricolor aguarda o vencedor de LDU x Botafogo, que se enfrentam nesta quinta-feira.

