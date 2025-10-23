Santullo enaltece 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul como impulso à gestão municipal eficaz

Prefeito de Rio Brilhante Lucas Foroni, prefeito de Nioaque Andre Guimarães, Diretor do Partido Progressista, Marco Santulllo e Vereador de Campo Grande professor Riverton.

O 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, promovido pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), em correalização com o Sebrae/MS e apoio do Governo do Estado, reafirmou o protagonismo das administrações locais na construção de um Estado mais eficiente e integrado. Realizado entre os dias 20 e 22 de outubro, com o tema “Eficiência na Gestão Pública: Saúde, Educação e Assistência Social para o Desenvolvimento dos Municípios de MS”, o evento reuniu prefeitos, vereadores, secretários e gestores públicos de todo o Estado.



O encontro funcionou como um espaço de troca de experiências e de fortalecimento das parcerias institucionais, especialmente entre municípios, Sebrae e Governo do Estado, na busca por políticas públicas mais eficazes e sustentáveis.



Marco Santullo, ressaltou a importância do congresso como uma ação concreta em favor da boa governança municipal. Para ele, eventos como esse reforçam o papel estratégico das cidades na transformação da realidade local e estadual.

Prefeito de Anaurilândia Rafael Hamamoto, Diretor do Partido Progressista Marco Santullo, prefeito de Aparecida do Taboado José Natan, prefeito de Rio Brilhante Lucas Foroni e prefeito de Rio Verde Réus Fornari.





“Deixa nítido que o fortalecimento do município aliado a políticas públicas bem aplicadas nos municípios é o reflexo para que os índices de desenvolvimento sejam melhores no estado e no país”, afirmou Santullo.



Santullo também fez questão de parabenizar a nova diretoria da Assomasul, destacando o trabalho do presidente Thalles Henrique Tomazelli e do tesoureiro-geral José Natan de Paula Dias que assumem a missão de conduzir a entidade com transparência, diálogo e foco na eficiência administrativa. O reconhecimento se estendeu ao diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, pela liderança e parceria institucional que vêm fortalecendo o empreendedorismo e o desenvolvimento dos municípios sul-mato-grossenses.



O evento, além de promover a integração entre lideranças municipais, consolidou o compromisso de que o fortalecimento do municipalismo é essencial para o avanço equilibrado do Estado e o bem-estar dos cidadãos.