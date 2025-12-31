Santos divulga inscritos para a Copinha

Peixe anuncia elenco sub-20 para o torneio em São Carlos

O Santos divulgou nesta terça-feira a lista de inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time sub-20, atual campeão do Campeonato Paulista, se reapresenta na sexta-feira antes de viajar para São Carlos, sede do Grupo 16. O elenco comandado por Vinicius Marques enfrentará Real Brasília, União Cacoalense e São-Carlense na primeira fase. A lista conta com 30 atletas, incluindo três goleiros, cinco laterais, quatro zagueiros, dez meio-campistas e oito atacantes. Entre os destaques estão Rodrigo Falcão, Vinicius Lira, Gustavo Henrique e Nadson. O Peixe busca repetir o sucesso recente e conquistar mais um título.

A equipe treina forte para entrar em campo com força máxima. A torcida espera grande desempenho na Copinha e apoio total ao elenco jovem. A competição é vista como vitrine para os talentos que poderão integrar o time principal futuramente. O Santos mantém tradição de revelar bons jogadores e promete mostrar futebol ofensivo e envolvente.