Salários atrasados afetam atendimento na Santa Casa

Profissionais do setor de trauma da Santa Casa vivem semanas de incerteza financeira devido a atrasos salariais, situação que já impacta o atendimento aos pacientes. Apesar de acordo que previa pagamento até 10 de janeiro, apenas alguns setores receberam os valores, enquanto médicos seguem aguardando solução. Relatos apontam dificuldades pessoais durante o fim de ano e rumores sobre parcelamento de salários atrasados, sem confirmação oficial.

A paralisação total das atividades não está descartada caso não haja decisão judicial. Cirurgias foram suspensas, pacientes transferidos e o centro cirúrgico opera com apenas duas salas. Tentativas de contato com o sindicato e a administração não obtiveram retorno. A crise financeira da Santa Casa é antiga e independe de mudanças de gestão, afetando médicos, enfermeiros e equipe administrativa, com atrasos recorrentes e falta de reajustes.

