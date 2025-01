Saiba quem são vítimas de queda de helicóptero em Caieiras

São Paulo — Os empresários Juliana e André Feldman são as duas vítimas da queda do helicóptero no Morro do Tico Tico, em Caieiras, na Região Metropolitana de São Paulo, na noite dessa quinta-feira (16/1). Eles foram encontrados mortos e retirados pelas equipes de resgate na manhã desta sexta-feira (17/1).

O que se sabe até o momento:

O helicóptero decolou do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, na noite de quinta-feira (16/1);

A aeronave viajava em direção à cidade de Americana quando perdeu o sinal de GPS por volta das 20h34 em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo;

O piloto e três passageiros estavam a bordo: pai, mãe e filha, de 12 anos;

Equipes de resgate da Polícia Militar encontraram os destroços da aeronave no início da manhã de sexta-feira (17/1), em uma área de mata na altura do quilômetro 31 da Rodovia dos Bandeirantes;

Duas pessoas foram resgatadas com vida antes das 7h: o piloto, Edenilson de Oliveira Costa, e a passageira Bethina Feldman;

Mais tarde, foram encontrados os corpos dos pais da criança: Juliana Böher e André Feldman;

A menina, Bethina Feldman, completa 12 anos neste 17 de janeiro;

Aeronave era do modelo EC 130 B4, da fabricante Eurocopter France;

Rodovia dos Bandeiras chegou a ser interditada na altura do local do acidente, causando congestionamento.

Empresários de Americana

De Americana, no interior de São Paulo, André tinha 50 anos e era CEO da casa de apostas Big Brazil Internacional Games. A reportagem apurou que a empresa era licenciada e atuava organizando, por exemplo, campeonatos de poker em Americana.

Também de Americana, Juliana Alves Maria Feldman, de 49 anos, era empresária e proprietária da Juliana Boher MultibBrand. De acordo com o seu perfil no LinkedIn, ela se formou em economia na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) em 1998.

De acordo com a empresa proprietária do helicóptero, C & F Administração de Aeronaves, Bethina faz aniversário de 12 anos nesta sexta-feira.

Os bombeiros receberam a solicitação para atender à ocorrência às 23h28 dessa quinta. Segundo informações da Defesa Civil, a aeronave perdeu o sinal de GPS por volta das 20h34.

A queda ocorreu na região do Conjunto Habitacional Nosso Teto, em Caieiras, onde há uma área de mata fechada.

O modelo da aeronave era EC 130 B4, da fabricante Eurocopter France, de matrícula PR-WVT.

O helicóptero decolou do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, e iria em direção à cidade de Americana. Chovia no momento da decolagem.



