Porto Murtinho marca presença no Pantanal Tech MS 2025, o maior evento de tecnologia e sustentabilidade do estado

A cidade de Aquidauana se tornou, mais uma vez, o epicentro da inovação, da sustentabilidade e do desenvolvimento regional com a realização do Pantanal Tech MS 2025. Promovido pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em parceria com o Governo do Estado, o evento reúne até o dia 29 de junho uma programação intensa, conectando ciência, cultura e políticas públicas voltadas ao futuro do bioma pantaneiro.

Com painéis, oficinas, feiras tecnológicas e manifestações culturais, o Pantanal Tech busca unir o conhecimento acadêmico, o setor produtivo e a comunidade em prol de práticas sustentáveis e inclusivas.

Na cerimônia de abertura, dois marcos importantes foram registrados. O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, ao lado do governador Eduardo Riedel, do vice-governador José Carlos Barbosa, e dos vereadores Everton Romero, Genivaldo Montana e Ana Saravy, sancionou duas novas leis que impulsionam o desenvolvimento tecnológico da cidade:

• Lei nº 2.999/2025, que cria o Programa Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Aquidauana;

• Lei nº 3.000/2025, que inclui o Pantanal Tech MS no calendário oficial de eventos do município.

Outro momento de destaque foi a entrega oficial do Plano Municipal de Turismo, documento estratégico elaborado pelo SENAC, DEL Turismo e Fecomércio, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e demais parceiros locais. O plano foi entregue ao prefeito Mauro e representa um avanço significativo na gestão do turismo regional.

Durante sua fala, o reitor da UEMS, Laércio de Carvalho, destacou o protagonismo da universidade em promover a integração entre academia, produtores rurais e sociedade civil para o fortalecimento da produção sustentável no Pantanal, valorizando a identidade cultural da região.

A Orquestra de Harpas de Porto Murtinho emocionou o público com uma apresentação cultural que exaltou as raízes pantaneiras e o talento da juventude local. O grupo é fruto de um projeto social da Prefeitura e esteve sob a coordenação da secretária adjunta de Assistência Social, Josiane Abadie, que acompanhou as apresentações no evento.

A Prefeitura de Porto Murtinho esteve representada por uma comitiva liderada pelo prefeito Nelson Cintra, acompanhado da vice-prefeita e secretária de Saúde Dra. Andreara Castro, da presidente da Câmara Municipal Sirley Pacheco, do vereador Elbio, da chefe de gabinete Cléia Lúcia, da turismóloga Gilka Loubet, e do secretário de Esporte Magno Moura. A presença reforça o compromisso do município com as pautas voltadas ao desenvolvimento sustentável, inovação e valorização das potencialidades regionais.

Durante o evento, o prefeito Nelson Cintra foi homenageado com uma Moção de Reconhecimento, destacando sua contribuição ao fortalecimento de políticas públicas alinhadas à preservação ambiental e ao crescimento socioeconômico do Pantanal.

A presidente do Instituto Viva Pantanal, Tatiana Scaff Teles, também prestigiou o evento e reforçou a importância da representatividade de Porto Murtinho na rota do desenvolvimento sustentável, ressaltando o protagonismo do município em pautas ambientais e de inovação.

A senadora Tereza Cristina participou da programação e frisou os impactos positivos da tecnologia e da sustentabilidade na transformação de realidades no Mato Grosso do Sul, reiterando seu apoio às iniciativas que integram preservação ambiental e geração de renda.

O evento contou ainda com a presença de diversas autoridades estaduais e federais, como o ex-governador Reinaldo Azambuja, as senadoras Soraya Thronicke e Tereza Cristina, o deputado federal Beto Pereira, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto, e os secretários estaduais Eduardo Rocha, Hélio Daher, Marcelo Miranda e Jaime Verruck.

Com programação até o dia 29 de junho, o Pantanal Tech MS 2025 reafirma seu papel como vitrine de inovação e compromisso com o futuro do Pantanal, reunindo ciência, cultura, juventude e gestão pública em um só propósito: crescer com responsabilidade ambiental.