Casa Rosa brilha no maior congresso de mastologia do Brasil e defende políticas públicas para salvar vidas

A Casa Rosa foi destaque no SIM Rio 2025, o maior congresso de mastologia do Brasil. Em uma apresentação emocionante no painel “Sucesso em Movimento”, o médico mastologista e voluntário do projeto, Dr. Victor Rocha, compartilhou com o público nacional uma experiência concreta de como é possível transformar o SUS com empatia, gestão eficiente e compromisso com a vida.

O projeto, que nasceu em Campo Grande (MS), já realizou mais de 10 mil atendimentos gratuitos pelo SUS, com acolhimento humanizado e foco no diagnóstico precoce. Até agora, 201 mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama através da Casa Rosa — todas com chance real de cura graças à agilidade no atendimento e ao cuidado imediato.

Durante sua fala, Dr. Victor Rocha destacou que reduzir a mortalidade por câncer de mama no Brasil é possível, desde que se invista em políticas públicas sólidas, como a mamografia anual a partir dos 40 anos pelo SUS, conforme já recomendado por sociedades médicas e especialistas da área.

Além disso, reforçou a importância de implantar unidades de diagnóstico rápido, como a Casa Rosa, em outras regiões do país, permitindo que mais mulheres tenham acesso ao rastreamento, diagnóstico e início do tratamento em tempo hábil.

“A Casa Rosa é a prova viva de que, com vontade política, parcerias e cuidado com o coração, o impossível vira rotina. O SUS pode — e deve — ser um lugar de acolhimento, eficiência e vida”, afirmou Dr. Victor.

A apresentação foi recebida com entusiasmo por profissionais da saúde de todo o país, que viram no exemplo de Campo Grande uma referência replicável para outras cidades brasileiras.

Sobre a Casa Rosa

A Casa Rosa é uma unidade modelo de atenção à saúde da mulher, com foco na prevenção e combate ao câncer de mama. Funciona com equipe multidisciplinar, agendamento rápido, exames, punções e biópsias no mesmo local — tudo 100% gratuito, por meio do SUS.