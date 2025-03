Roubo de Café cresce nos EUA com alta dos preços

O roubo de cargas de café verde nos Estados Unidos está em ascensão devido aos preços recordes da commodity, segundo empresas de transporte. O país, maior importador mundial de café, enfrenta uma nova onda de furtos, especialmente em caminhões que transportam o grão de portos até torrefadoras. A Hartley Transportation, por exemplo, relatou um aumento considerável de casos no último ano. Gangues organizadas têm se disfarçado de empresas de transporte legítimas para roubar grandes quantidades de café, que podem chegar a US$ 180.000 por carga.

Esse fenômeno não é novo em países produtores como Brasil e Vietnã, mas nos Estados Unidos tem se intensificado com o aumento dos preços. Importadores estão tomando precauções, como a instalação de rastreadores nas sacas, para tentar evitar as perdas. Especialistas alertam sobre a necessidade de cautela ao contratar transportadoras, uma vez que essas quadrilhas frequentemente desaparecem após a execução dos roubos. A situação reflete a crescente valorização do café e as consequências inesperadas para o setor.