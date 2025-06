DOURADOS: Prefeitura premia escolas vencedoras do concurso de quadrilhas da Festa Junina 

A Prefeitura de Dourados premiou nesta sexta-feira (27) as escolas vencedoras do concurso de quadrilhas da 46ª edição da Festa Junina, realizada entre os dias 14 e 16 deste mês no Centro de Convenções Antônio Tonnani, no Parque Alvorada. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc), com apoio de diversas secretarias e parceiros, o evento foi considerado um sucesso de público, organização e impacto cultural, superando as expectativas da administração municipal.

Além de shows nacionais e regionais, apresentações culturais, feira de artesanato, comidas típicas e parque de diversões, a festa contou com a participação das escolas da rede municipal e estadual no tradicional concurso de quadrilhas juninas. As apresentações foram marcadas pela criatividade em danças e trajes típicos, entusiasmo e envolvimento das equipes escolares. A estrutura do evento, com decoração temática, segurança reforçada e transporte gratuito, também foi amplamente elogiada pelos visitantes ao longo dos três dias de programação.

Na etapa da educação infantil, o primeiro lugar ficou com o Ceim Zeli da Silva Ramos, sob a responsabilidade da professora Priscila Carvalho da Silva. O segundo lugar foi para o Ceim Recanto da Criança, coordenado pelas professoras Rosângela e Leila, e o terceiro lugar ficou com o Ceim Katia Marques Barbosa, com a professora Tânia Margarete Gavilan Bispo.

Entre as escolas do ensino fundamental I, a campeã foi a Escola Municipal Januário Pereira de Araújo, com o professor André. Em segundo lugar, ficou a Escola Municipal Sócrates Câmara, com as professoras Roseni e Irenilde, seguida pela Escola Municipal Avani Cargnelutti Fehlauer, representada pela professora Marystella Gleice dos Santos Aragão.

Já no ensino fundamental II, o primeiro lugar foi conquistado pela Escola Estadual Floriana Lopes, com o professor Mateus Franco. Em segundo, ficou a Escola Municipal Prefeito Rui Gomes, sob coordenação da professora Aline Nolasco, e em terceiro lugar, a Escola Municipal Aurora Pedroso de Camargo, com a professora Maristela.

Durante a entrega das premiações, o prefeito Marçal Filho destacou o envolvimento da comunidade escolar e agradeceu o empenho dos profissionais da educação, alunos e familiares. “Quero agradecer o empenho de cada escola e a participação das famílias, crianças e professores”, enfatizou. “Foi esse envolvimento que deu vida ao nosso evento e fez com que ele fosse tão elogiado por onde passamos”, comentou. “Nossa intenção é repetir e ampliar essa celebração no próximo ano”, afirmou.

A cerimônia de premiação contou ainda com a presença do secretário municipal de Educação, Nilson Francisco, do secretário-adjunto de Educação, José Vicente Tardivo, e da secretária municipal de Cultura, Gisella Silva Mello.