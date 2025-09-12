Rota do tráfico para o litoral paulista é quebrada no MS

Mais de duas toneladas de maconha foram apreendidas na manhã de quinta-feira (11) durante uma operação do DOF, em Itaquirai. Os policiais realizavam bloqueio na BR-487 quando o motorista de um VW Gol desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Logo atrás, o motorista de uma Toyota Hilux SW4 também tentou escapar, mas colidiu com uma carreta e abandonou o veículo em um canavial, onde foi capturado a pé.

Dentro da SW4 foram encontrados 1.600 quilos de maconha, enquanto o Gol transportava outros 412 quilos. Os dois motoristas, de 22 e 25 anos, disseram ter pego a carga em Tacuru/MS e que receberiam R$ 10 mil para entregá-la em Santos/SP. O valor total da droga é estimado em R$ 4,3 milhões.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, em parceria com o Ministério da Justiça.