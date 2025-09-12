sexta-feira, 12/09/2025

Rota do tráfico para o litoral paulista é quebrada no MS

Ação do Departamento de Operações de Fronteira apreende Hilux e Gol com mais de 2 mil quilos de maconha em tentativa de fuga no interior de Mato Grosso do Sul.

Milton
Publicado por Milton
FOTO: DOF

Mais de duas toneladas de maconha foram apreendidas na manhã de quinta-feira (11) durante uma operação do DOF, em Itaquirai. Os policiais realizavam bloqueio na BR-487 quando o motorista de um VW Gol desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Logo atrás, o motorista de uma Toyota Hilux SW4 também tentou escapar, mas colidiu com uma carreta e abandonou o veículo em um canavial, onde foi capturado a pé.

Dentro da SW4 foram encontrados 1.600 quilos de maconha, enquanto o Gol transportava outros 412 quilos. Os dois motoristas, de 22 e 25 anos, disseram ter pego a carga em Tacuru/MS e que receberiam R$ 10 mil para entregá-la em Santos/SP. O valor total da droga é estimado em R$ 4,3 milhões.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, em parceria com o Ministério da Justiça.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Caarapó dá importante passo na proteção de crianças com o PROERD

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Caarapó, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Polícia Militar, oficializou nesta manhã (10)...
Leia mais

Restaurantes são fiscalizados por adulteração em azeites de oliva

Milton - 0
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em parceria com a Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (Sedcon-RJ), realizou...
Leia mais

NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura realiza encerramento de curso que valoriza o artesanato local.

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na nesta quarta-feira o encerramento da segunda turma do Curso de Fibras...
Leia mais

Está na rota? Veja quais os oitos bairros por onde o fumacê passa nessa quinta 

ANELISE PEREIRA - 0
O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em oito bairros de Campo Grande, com o uso do...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia