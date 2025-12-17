Ronilço Guerreiro reforça compromisso com a Comunidade Tia Eva

O vereador Ronilço Guerreiro participou da apresentação do projeto de restauro da Igreja São Benedito e requalificação do entorno, realizada na Comunidade Quilombola Tia Eva. O evento, promovido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, representa um avanço na preservação do patrimônio histórico e cultural da Capital.

Durante o encontro, o parlamentar destacou que a restauração da igreja é uma luta antiga de seu mandato. O projeto prevê investimento superior a R$ 2,2 milhões e prazo de execução de 540 dias. Além do restauro, a proposta busca fortalecer o espaço como polo de memória e convivência cultural.

Ronilço também ressaltou ações do mandato voltadas à saúde e infraestrutura da comunidade. Segundo ele, preservar a história é valorizar a identidade e a resistência do povo de Tia Eva.