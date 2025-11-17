Ronilço Guerreiro defende criação do Conselho da Pessoa Idosa

O vereador Ronilço Guerreiro representou a Câmara Municipal de Campo Grande na reunião ampliada promovida pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB/MS, na manhã desta segunda-feira. O encontro discutiu políticas públicas voltadas à população idosa no Mato Grosso do Sul.

Durante o evento, Guerreiro enfatizou a importância da criação do Conselho de Proteção da Pessoa Idosa, destacando que este ano o tema não foi votado no Congresso Nacional, mas a cobrança continua. Segundo ele, o conselho é essencial para organizar a rede de proteção e garantir acompanhamento contínuo às demandas dos idosos.

O vereador também mencionou audiências públicas realizadas na Câmara Municipal, que abordaram tanto o Conselho da Pessoa Idosa quanto os Centros-Dia, espaços que oferecem atendimento contínuo aos idosos enquanto as famílias trabalham. Guerreiro reforçou que o diálogo entre Legislativo e entidades é fundamental para transformar propostas em políticas estruturadas no estado.