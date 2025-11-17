terça-feira, 18/11/2025

Ronilço Guerreiro defende criação do Conselho da Pessoa Idosa

Parcerias entre OAB/MS e Câmara garantem avanço nas políticas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Câmara Municipal de Campo Grande (MS)

O vereador Ronilço Guerreiro representou a Câmara Municipal de Campo Grande na reunião ampliada promovida pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB/MS, na manhã desta segunda-feira. O encontro discutiu políticas públicas voltadas à população idosa no Mato Grosso do Sul.

Durante o evento, Guerreiro enfatizou a importância da criação do Conselho de Proteção da Pessoa Idosa, destacando que este ano o tema não foi votado no Congresso Nacional, mas a cobrança continua. Segundo ele, o conselho é essencial para organizar a rede de proteção e garantir acompanhamento contínuo às demandas dos idosos.

O vereador também mencionou audiências públicas realizadas na Câmara Municipal, que abordaram tanto o Conselho da Pessoa Idosa quanto os Centros-Dia, espaços que oferecem atendimento contínuo aos idosos enquanto as famílias trabalham. Guerreiro reforçou que o diálogo entre Legislativo e entidades é fundamental para transformar propostas em políticas estruturadas no estado.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Ação rápida da PM devolve veículos agrícolas a proprietários

Milton - 0
O Batalhão Rural da Polícia Militar recuperou, na tarde da última quinta-feira (13), dois tratores furtados da Fazenda Caribe, situada na zona rural de...
Leia mais

Brasil expande mercados no Oriente Médio com novos acordos comerciais

Milton - 0
O Brasil fortalece sua presença comercial no Oriente Médio com a abertura de dois novos mercados internacionais. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa)...
Leia mais

Natal dos Sonhos terá shows nacionais, circo na praça e sorteio de apartamentos

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande realiza a partir do dia 29 de novembro o Natal dos Sonhos 2025, uma parceria com empresas privadas e...
Leia mais

Zé Teixeira solicita recursos para hospitais de Dourados e Maracaju

Milton - 0
A rede hospitalar bem estruturada no interior de Mato Grosso do Sul garante atendimento mais humanizado e imediato, além de reduzir a sobrecarga da...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia