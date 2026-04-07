Rodolfo Nogueira propõe piso nacional para policiais militares

PEC prevê lei federal que define remuneração mínima e apoio financeiro da União

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Objetivo é reduzir desigualdades salariais e fortalecer segurança pública

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para instituir piso salarial nacional da Polícia Militar, alterando o artigo 144 da Constituição e determinando que uma lei federal fixe o valor mínimo da categoria. A medida prevê assistência financeira da União a estados e Distrito Federal para garantir o cumprimento do piso, com recursos específicos no Orçamento Geral.

Segundo Nogueira, a proposta busca reduzir desigualdades salariais entre estados e valorizar os profissionais que atuam na linha de frente da segurança pública. O parlamentar destacou que o piso nacional é um mecanismo de harmonização mínima, sem interferir na autonomia estadual, e que responde à queda do efetivo policial no país. Ele também afirmou que a valorização da categoria é fundamental para fortalecer as instituições e melhorar a capacidade de resposta contra a criminalidade.

A PEC seguirá tramitação no Congresso Nacional, dependendo do apoio de deputados e senadores para avançar nas etapas legislativas.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Procon de Mato Grosso do Sul identifica variação de preços de até 118% em itens de Páscoa

ANELISE PEREIRA - 0
Pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), identificou a variação...
Leia mais

Árbitro aplica golpe de karatê após tentativa de agressão no Peru

Milton - 0
Polícia intervém e partida é suspensa A partida entre Sport Huaquillas e Magdalena CEDEC, válida pela Copa do Peru, terminou em confusão após o árbitro...
Leia mais

PL assume maior bancada da ALEMS com cinco novas filiações

Milton - 0
Evento contou com deputados, prefeitos e lideranças políticas Campo Grande (MS), 30 de março de 2026 – O Partido Liberal (PL) passou a ter a...
Leia mais

Anvisa apreende lotes falsificados de Mounjaro

Milton - 0
Fiscalização visa proteger consumidores de riscos à saúde A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do lote D856831 do medicamento Mounjaro e...
Leia mais