Rodolfo Nogueira propõe fim da liberdade provisória para reincidentes

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) apresentou o Projeto de Lei nº 4862, que busca acabar com a concessão de liberdade provisória para acusados reincidentes durante a audiência de custódia. Segundo o parlamentar, a reincidência é um problema grave no sistema penal, pois aqueles que já cometeram crimes têm maior chance de delinquir novamente.

A proposta visa impedir que criminosos habituais retornem à sociedade sem uma análise mais detalhada sobre seu potencial risco. Para Nogueira, liberar reincidentes sem avaliação adequada pode representar uma ameaça à ordem pública e à segurança da população.

Além disso, o projeto tem caráter dissuasório, com o objetivo de desencorajar novos crimes por meio da aplicação rigorosa da lei. O deputado ressalta que o sistema de justiça precisa ser mais eficaz e criterioso, protegendo direitos individuais e coletivos.

Ao vedar a liberdade provisória para reincidentes, a medida pretende reforçar o controle sobre aqueles que já demonstraram comportamento criminoso habitual, buscando garantir maior segurança à sociedade.