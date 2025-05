Rodolfo Nogueira é o quinto melhor deputado do Brasil e o número um do MS, confira o ranking

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) foi eleito o quinto melhor deputado do Brasil, segundo o Ranking dos Políticos. Foram analisadas performances dos 513 deputados da Câmara e dos 81 senadores do Congresso Nacional.

Dentre os 513 deputados, Rodolfo ficou em quinto por ter se destacado pela sua atuação no parlamento. Nogueira tem crescido em suas ações e, neste ano, acabou sendo eleito o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), uma das comissões mais importantes da Casa de Leis.

Nogueira tem sido reconhecido como o deputado do agro devido a sua atuação em favor do setor, bem como a incansável luta contra as constantes invasões de terras. Na CAPADR, em sua estreia como presidente, Rodolfo aprovou mais de 50 itens da pauta, número esse que foi analisado durante o ano de 2019 inteiro.

Logo que iniciou seu mandato, Rodolfo participou ativamente da CPI do MST, momento em que conquistou muita relevância no parlamento, chegando a ser chamado de “Terror do MST”. As convocações de líderes de movimentos de invasores de terras foram todas de iniciativa de Rodolfo, além dele participar de todas as diligências, in loco, durante as investigações.

Outro destaque do parlamentar é para sua atuação como um dos maiores opositores ao governo Lula.

O reconhecimento do Ranking dos Políticos é resultado da coerência de Rodolfo com os valores que o parlamentar sempre defendeu, sem contar com a responsabilidade com os recursos públicos, transparência na gestão e enfrentamento firme aos privilégios do sistema.

Com um mandato sólido e atuante, Rodolfo tem se destacado no Brasil e no MS como uma das principais lideranças políticas do presidente Bolsonaro.

DEMAIS PARLAMENTARES

De acordo com o Ranking dos Políticos, o PL, partido do presidente Bolsonaro, alcançou o patamar dos parlamentares mais bem avaliados, ocupando o primeiro lugar em seus estados.

Um destaque vai para a deputada Caroline De Toni (PL-SC) que foi eleita a melhor parlamentar do Brasil, em 2025, de acordo com o Ranking dos Políticos, uma plataforma independente que avalia o desempenho dos congressistas com base em critérios como presença nas sessões, economia de recursos, produtividade legislativa, qualidade dos projetos apresentados e alinhamento com pautas de combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício de dinheiro público.

A deputada foi reconhecida pelo seu mandato técnico, combativo e coerente com os valores defendidos. De Toni também foi presidente da CCJ em 2024, a comissão mais importante da Câmara e teve uma atuação importante ao emparedar o governo e o STF em relação as pautas defendidas por eles sobre aborto e voto impresso.

O desempenho de Carol fez com que ela crescesse no público da direita conservadora. A parlamentar está cotada para concorrer ao Senado, em 2026.