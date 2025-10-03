sexta-feira, 3/10/2025

Rodolfo Nogueira aprova renegociação de dívidas, ressarcimento a produtores e criação de programa de proteção ao agro

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Durante a reunião da Comissão de Agricultura que ocorreu na última quarta-feira (01), o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) que também é presidente da comissão, aprovou propostas importantes para o agronegócio como a renegociação de dívidas, ressarcimento a produtores e criação de programa de proteção.

O primeiro projeto aprovado é o de número 2601/2025 que autoriza a renegociação das operações de crédito rural, permitindo o ressarcimento a produtores rurais por prejuízos resultantes da morte de animais de criação destinados à atividade pecuária, devido a ataques de animais silvestres. Fica autorizada a renegociação das dívidas oriundas das safras 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, relativas a operações de crédito rural contratadas por produtores rurais do estado de Mato Grosso do Sul cujas atividades tenham sido comprovadamente prejudicadas por eventos climáticos adversos, elevação de custos de produção e/ou variações abruptas de preços de mercado. Nogueira é autor da proposta aprovada.

O segundo projeto, de número 1129/2025, dispõe sobre o ressarcimento a produtores rurais por prejuízos resultantes da morte de animais de criação destinados à atividade pecuária, devido a ataques de animais silvestres. O parlamentar foi relator da proposta.

O terceiro projeto, de número 467/2025, dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Proteção ao Agronegócio e Comunidades Rurais. O Programa pretende promover uma política pública integrada para fortalecer a segurança no campo, o programa propõe a ampliação do acesso a armas de fogo para moradores e produtores rurais, respeitando critérios legais, mas eliminando barreiras excessivas como a comprovação de efetiva necessidade. Também incentiva a criação de unidades especializadas em segurança no campo e prioriza o acesso a recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para órgãos que se engajarem nesse objetivo.

Essa proposta visa, sobretudo, proteger um setor estratégico para a economia brasileira e garantir a segurança das famílias que vivem e produzem no campo, contribuindo para a estabilidade econômica e social do país. Nogueira foi relator da proposta.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

DOURADOS: Prefeitura amplia ações do outubro rosa com atividades nos postos de saúde, esporte e cultura.

ANELISE PEREIRA - 0
Como parte da campanha Outubro Rosa, a Prefeitura de Dourados preparou uma programação diversificada voltada à prevenção e ao combate ao câncer de mama...
Leia mais

VÍDEO: Serralheiro é espancado ao tentar reaver objetos roubados na Capital

Milton - 0
Na madrugada de ontem (25), um caso chocante foi registrado no bairro Cidade Morena. Batista, um serralheiro conhecido na comunidade, foi brutalmente espancado após...
Leia mais

Tamanduás resgatados iniciam adaptação à vida livre em Aquidauana

Milton - 0
Dois filhotes de tamanduá-bandeira deram um importante passo rumo à liberdade nesta semana. Resgatados ainda muito jovens e órfãos, eles foram levados pelo Instituto...
Leia mais

Exportação de chocolates finos cresce com rodada em Buenos Aires

Milton - 0
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio da Adidância Agrícola da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, promoveu a Rodada de Negócios...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia