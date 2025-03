Rivais dos Brasileiros no Mundial de Clubes: Desafios à Vista

A três meses do início do “Super” Mundial de Clubes, os times brasileiros, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, já conhecem os desafios que terão pela frente. No Grupo A, o Palmeiras enfrenta o Porto, que luta para garantir sua vaga na Champions, e o Inter Miami, time de Messi, que promete ser uma das atrações.

Já o Botafogo terá pela frente o PSG, que se recupera após início instável, e o Atlético de Madrid, sólido na Liga Espanhola. No Grupo D, o Flamengo encara o Esperánce da Tunísia, que lidera seu campeonato, e o Chelsea, que vive uma temporada irregular. Por fim, o Fluminense terá pela frente o Borussia Dortmund, que alterna bons e maus momentos, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, que vive excelente fase. Com rivais de peso, a expectativa é de grandes duelos e muito equilíbrio no torneio.