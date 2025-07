Jovem é dilacerado por pitbulls no Joquei Club

Um jovem de Campo Grande foi gravemente ferido na noite de sexta-feira (12) ao tentar impedir que três pitbulls atacassem um motoboy que entregava pizza na casa onde estava como visitante, no bairro Jardim Joquei Club. Durante a tentativa de defesa, ele sofreu mutilações severas, incluindo a perda parcial da orelha, rompimento da artéria do braço esquerdo e diversas mordidas nas pernas, braços e nádegas.

Segundo a família dos donos dos cães, o jovem estava sozinho com os animais no momento do ataque, já que o tutor e seu filho haviam saído. O motoboy chegou para fazer a entrega e o rapaz, ao perceber o risco, tentou proteger o trabalhador, mas foi atacado violentamente pelos pitbulls.

O ataque durou vários minutos até que um dos filhos do dono da casa, avisado por vizinhos, conseguiu conter os cães. Pedras foram lançadas para afastar os animais, mas isso acabou agravando os ferimentos da vítima. O socorro médico, acionado pelo Corpo de Bombeiros e SAMU, demorou mais de uma hora para chegar ao local.

A vítima foi levada à Santa Casa, onde passou por cirurgia e permanece internada em observação. O caso foi registrado na delegacia, e o tutor dos pitbulls prestou depoimento. A polícia investiga as circunstâncias do ataque que chocou a comunidade local.