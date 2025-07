RIO VERDE: Secretaria municipal de saúde começa a receber equipamentos que serão instalados no hospital e ESF´s

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde de Mato Grosso (MS) começou a receber, nos últimos dias, novos equipamentos que serão instalados nas unidades de saúde do município.

Todo o equipamento — que inclui autoclave (para esterilização), aparelhos de ar-condicionado, cortinas de ar, geladeiras, entre outros — irá contemplar o Hospital Geral Paulino Alves da Cunha (HGPAC) e as unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) de Rio Verde.



Os equipamentos foram adquiridos com recursos financeiros municipais e estaduais. A secretária municipal de Saúde, Aline Benvenutti, destacou a relevância da compra desses equipamentos:

“Esses investimentos refletem diretamente na qualidade do atendimento prestado à nossa população. Com equipamentos modernos, garantimos mais segurança aos procedimentos e melhores condições de trabalho às nossas equipes de saúde.”



Já o prefeito municipal, Réus Fornari, ressaltou a importância dos novos equipamentos para a população:

“A aquisição desses equipamentos reforça o nosso compromisso com a saúde pública. Estamos trabalhando para oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado, com mais conforto e qualidade para todos os cidadãos.”