RIO VERDE: Câmara municipal entrega moções de congratulação

A Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS realizou, nesta terça-feira, 14 de outubro de 2025, uma sessão solene de entrega de Moções de Congratulação, reconhecendo o mérito e a contribuição de cidadãos que se destacaram por seu trabalho, talento e dedicação ao município.

Durante a solenidade, foram homenageados Anita Pimenta Nogueira (Nitinha), pela trajetória exemplar no serviço público; o piloto de motocross Elizeu Ferreira, pelo destaque esportivo em competições nacionais; e Gleyston Gutoski Lopes (Gordinho), pela iniciativa empreendedora com a criação do Rancho do Gordinho Festas e Eventos.

As homenagens reforçam o compromisso do Legislativo municipal em valorizar pessoas que contribuem com o desenvolvimento social, cultural, econômico e esportivo de Rio Verde de Mato Grosso.

Serviço público com dedicação e carinho

Por iniciativa do vereador Yhgor Chagas Correia de Melo, a Câmara concedeu Moção de Congratulação à servidora Anita Pimenta Nogueira, conhecida carinhosamente como Nitinha, em reconhecimento à sua vida profissional dedicada à Prefeitura Municipal.

Com mais de três décadas de serviços prestados, Nitinha se tornou um símbolo de simpatia, eficiência e comprometimento. Atuou como secretária do gabinete do ex-prefeito José de Oliveira Santos durante cinco mandatos, sendo lembrada por sua alegria, bom humor e acolhimento aos cidadãos.

Durante a homenagem, o vereador Yhgor Chagas destacou o legado da servidora:

“Homenagear a senhora Anita Pimenta Nogueira é reconhecer uma vida inteira dedicada ao bem comum. Nitinha representa a essência do servidor público: competência, carinho e respeito por cada cidadão rio-verdense.”

Talento e superação no esporte rio-verdense

O piloto de motocross Elizeu Ferreira também recebeu Moção de Congratulação nº 104/2025, de autoria do vereador Washington Jefferson de Castro, por sua brilhante trajetória nas pistas e pelos resultados conquistados na temporada 2025 da Liga Independente de Motociclismo do Estado de Mato Grosso (LIMMT).

Elizeu, que representa Rio Verde de Mato Grosso em competições regionais e nacionais, conquistou recentemente sua terceira vitória consecutiva na categoria MX5, na etapa disputada em Feliz Natal (MT). Com o desempenho, chega à final do campeonato como um dos favoritos ao título estadual.

“Elizeu é um orgulho para Rio Verde. Ele demonstra que, com fé, esforço e amor pelo que faz, é possível alcançar grandes conquistas. Essa homenagem é o reflexo do reconhecimento de toda a nossa cidade”, destacou o vereador Washington Jefferson.

O atleta agradeceu emocionado:

“Essa conquista é resultado de muito trabalho e de um amor imenso pelo motocross. Agradeço à Câmara Municipal por esse gesto e a todos que acreditam em mim. Essa homenagem é de todo o povo de Rio Verde.”

Empreendedorismo e fortalecimento da vida comunitária

O vereador Joanes Pimentel Vieira foi o autor da Moção de Congratulação concedida ao empresário Gleyston Gutoski Lopes, conhecido como Gordinho, proprietário do Rancho do Gordinho Festas e Eventos, inaugurado em 27 de julho de 2025.

Localizado no bairro Vila Nova, o espaço foi idealizado para promover lazer, confraternização e convivência entre famílias e amigos, tornando-se um novo ponto de encontro e celebração para os moradores e visitantes de Rio Verde.

O reconhecimento da Câmara destaca a importância do empreendedorismo local como motor de desenvolvimento social e econômico.

“O Rancho do Gordinho representa mais do que um empreendimento: é um espaço que valoriza a convivência, fortalece os laços comunitários e gera oportunidades. É um exemplo de iniciativa que enriquece nossa cidade”, ressaltou o vereador Joanes Pimentel Vieira.

Valorização e reconhecimento

As homenagens desta terça-feira reforçam a missão da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso de reconhecer o trabalho e a dedicação de cidadãos que contribuem para o crescimento do município em diversas áreas.

Com moções que exaltam o serviço público, o esporte e o empreendedorismo, o Legislativo reafirma seu papel de aproximar-se da comunidade, celebrando histórias inspiradoras e exemplos de superação que fortalecem o orgulho rio-verdense.