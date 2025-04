Rinaldo alerta falta de profissionais dentistas na rede pública de saúde da capital

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos) fez uso da palavra na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para alertar aos deputados sobre a situação da saúde pública municipal, tendo em vista dados apresentado pelo CRO/MS (Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul) e do Sioms (Sindicato dos Odontologistas de MS).

Segundo relatório do CRO/MS, de 3 de abril deste ano, das 40 unidades de saúde verificadas, em 19 não há compressores. Dentre todas as unidades entrevistadas e visitadas, foi identificado situação pior que da fiscalização anterior, já que é generalizada falta de funcionamento dos compressores odontológicos, já que outros aparelhos como cadeiras, brocas e canetas usadas nos procedimentos, não funcionam sem o compressor.

“Há indícios de que não existe contrato vigente na administração municipal para manutenção desses aparelhos desde 2018. É lamentável o momento que a saúde de Campo Grande está enfrentando. Não somente na assistência odontológica, mas em toda cadeia de atendimento de saúde. É inadmissível mais de 9 meses sem nenhum profissional dentista em uma unidade de saúde. Precisamos fiscalizar, cobrar e propor uma solução urgente”, destacou Rinaldo.

Indicação

Também durante a sessão ordinária desta quinta-feira (10), o deputado Rinaldo apresentou a Casa de Leis, indicação para o município de Fátima do Sul, por intermédio dos vereadores da cidade, para que seja feita manutenção de poste de iluminação pública na BR-147, importante via de acesso e de escoamento de produção da região.