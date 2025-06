Rico Lewis pega três jogos de suspensão no Mundial de Clubes

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (23) a suspensão de três partidas para o lateral-direito Rico Lewis, do Manchester City, após sua expulsão na estreia do clube na Copa do Mundo de Clubes. O jogador foi punido com cartão vermelho direto após acertar um carrinho no rosto do atacante Samuel Obeng, do Wydad Casablanca, aos 42 minutos do segundo tempo.

Com a decisão, Lewis está fora do próximo jogo contra a Juventus, além das oitavas de final e da segunda rodada da fase de grupos. O Manchester City, já classificado, agora busca a liderança do Grupo G para enfrentar o segundo colocado da chave que tem Real Madrid, RB Salzburg e Al-Hilal.

Mesmo com a expulsão, o City venceu por 2 a 0 e garantiu vaga no mata-mata. Após a partida, Pep Guardiola foi ao centro do campo para discutir a punição com o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel. Obeng se recuperou rapidamente e terminou o jogo em campo.