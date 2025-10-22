quinta-feira, 23/10/2025

RIBAS DO RIO PARDO: Prefeitura realiza ação de limpeza e manutenção das bocas de lobo

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está realizando uma ação preventiva de limpeza e manutenção das bocas de lobo em diversos pontos da cidade. O trabalho tem como objetivo garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem pluvial, evitando transtornos durante o período de chuvas.

A ação consiste na remoção de entulhos, folhas, areia e resíduos que se acumulam nas bocas de lobo e galerias, causando bloqueios e dificultando o escoamento adequado da água das chuvas. Com o serviço, o município busca prevenir alagamentos e melhorar o fluxo da drenagem urbana, promovendo mais segurança e qualidade de vida à população.

“Com esse trabalho, estamos contribuindo para o fluxo correto da drenagem de água e prevenindo problemas futuros. Esse é um serviço de planejamento e cuidado com o nosso município”, destacou o secretário municipal de Obras, Sandro Machado.

A Prefeitura reforça que ações preventivas como essa fazem parte do compromisso com o planejamento urbano e a melhoria da infraestrutura de Ribas do Rio Pardo, garantindo uma cidade mais organizada, segura e preparada para o período chuvoso.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

A maior festa da história da ACP celebra o Dia dos Professores com alegria, reconhecimento e valorização da categoria

ANELISE PEREIRA - 0
Mais de 2.000 professoras e professores participaram, nesta quarta-feira (15), da Festa do Dia dos Professores da ACP, realizada no Clube de Campo do...
Leia mais

NOVA ALVORADA DO SUL: “Empregabilidade em alta, Bioenergia oferece 630 vagas em MS”

ANELISE PEREIRA - 0
Aconteceu na manhã desta sexta-feira (17) a 2ª Rodada da Empregabilidade da Bioenergia! O evento, realizado na Casa do Trabalhador, conectou talentos às grandes...
Leia mais

MS investe em infraestrutura e impulsiona agronegócio em Angélica

Milton - 0
O Governo de Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso com o crescimento dos municípios ao entregar importantes obras de infraestrutura em Angélica. Com...
Leia mais

Coordenadora do Direito e Administração da Anhanguera é homenageada por Papy pela dedicação à Educação 

Milton - 0
A Educação é um dos principais pilares da sociedade e nesta quarta-feira (15), em homenagem aos profissionais da educação básica e do ensino superior,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia