RIBAS DO RIO PARDO: Prefeitura realiza ação de limpeza e manutenção das bocas de lobo

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está realizando uma ação preventiva de limpeza e manutenção das bocas de lobo em diversos pontos da cidade. O trabalho tem como objetivo garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem pluvial, evitando transtornos durante o período de chuvas.

A ação consiste na remoção de entulhos, folhas, areia e resíduos que se acumulam nas bocas de lobo e galerias, causando bloqueios e dificultando o escoamento adequado da água das chuvas. Com o serviço, o município busca prevenir alagamentos e melhorar o fluxo da drenagem urbana, promovendo mais segurança e qualidade de vida à população.

“Com esse trabalho, estamos contribuindo para o fluxo correto da drenagem de água e prevenindo problemas futuros. Esse é um serviço de planejamento e cuidado com o nosso município”, destacou o secretário municipal de Obras, Sandro Machado.

A Prefeitura reforça que ações preventivas como essa fazem parte do compromisso com o planejamento urbano e a melhoria da infraestrutura de Ribas do Rio Pardo, garantindo uma cidade mais organizada, segura e preparada para o período chuvoso.