Réveillon em Bonito terá shows nacionais de Solange Almeida e Fred e Fabrício

Para quem ainda não decidiu a agenda de final de ano, a Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul terá dois shows nacionais na programação, além de atrações regionais e locais. Entre os nomes de destaque estão a da ex-vocalista da Banda Aviões do Forró, Solange Almeida, no dia 30 e dos sertanejos Fred e Fabrício na virada (31). Ambos acontecem na Praça da Liberdade, com entrada gratuita.

Garantindo a animação na segundona (dia 30/12) o Grupo Sempre Tem abre programação do final de ano em Bonito, a partir das 21 horas e prepara o público para a Solange Almeida. Na terça-feira (31) a dupla sul-mato-grossense Pedro e Evandro começa o show às 22 horas, seguida de Fred e Fabrício, animando a chegada de 2025 junto com o público.

Dia 30 de dezembro

21h – Grupo Sempre Tem

22h30 – Solange Almeida

Dia 31 de dezembro

22h – Pedro e Evandro

00h00 – Fred e Fabrício

Informações adicionais:

Entrada Franca

Local: Praça da Liberdade