Resgate de banhista com possível trauma na coluna mobiliza bombeiros

Foto: Itamar Buzzatta

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na tarde desta quinta-feira (15) para resgatar um banhista em um trecho de rio próximo ao Macro Anel. A vítima, cuja identidade não foi divulgada, foi retirada da água com suspeita de trauma raquimedular, o que indica uma possível lesão na medula espinhal. Segundo informações preliminares, o acidente teria ocorrido após o banhista saltar no rio, e o impacto com a água ou com o leito pode ter provocado a lesão.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a gravidade do quadro clínico ou se houve afogamento secundário. O Corpo de Bombeiros ainda não divulgou nota detalhada sobre o atendimento, e as autoridades seguem acompanhando a ocorrência. Novas informações serão atualizadas conforme forem confirmadas pelos órgãos responsáveis.

