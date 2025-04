Representantes da República Democrática do Congo e Indonésia visitam Ibama para Debater Biodiversidade

Representantes da República Democrática do Congo e da Indonésia estiveram em Brasília na última semana para uma visita oficial ao Ibama. O encontro, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), teve como objetivo fortalecer a cooperação entre os três países na proteção das florestas tropicais, essenciais para a preservação da biodiversidade global.

Os países participantes detêm as maiores áreas de florestas tropicais do planeta e, por isso, desempenham papel crucial nas discussões sobre a conservação ambiental. Durante a visita, foi discutido o avanço da Estratégia e Planos de Ação Nacionais para a Biodiversidade (EPANB), que visa implementar as metas globais estabelecidas pelo Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal, assinado em 2022.

A missão incluiu visitas a várias instituições em Brasília, além de um intercâmbio de boas práticas entre os países. O projeto, que conta com o apoio da Cooperação Alemã (GIZ), fortalece a implementação de ações para restaurar e preservar ecossistemas até 2030. A agenda foi concluída com compromissos firmados para aumentar a colaboração internacional na preservação ambiental.