Reme aplica simulado para aproximadamente 80 mil alunos

Nos dias 10 e 11 de setembro, a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed) realizou o Simulado REME, uma ação estratégica voltada à preparação e ao diagnóstico da aprendizagem dos estudantes da Rede Municipal de Ensino.

A aplicação ocorreu em todas as escolas de ensino fundamental da Reme, com a participação de 80 mil alunos, do 1º ao 9º ano.

No primeiro dia, os alunos responderam a questões das áreas de Linguagens (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Educação Física e Arte). Já no segundo dia, a avaliação contemplará Matemática, Ciências, História e Geografia, seguindo os parâmetros da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Para o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, o simulado é um importante instrumento de gestão pedagógica.

“O Simulado Reme não é apenas um treino. É uma ferramenta que nos permite identificar quais são os avanços e desafios do ensino na nossa Rede. Com base nos dados obtidos, conseguimos tomar decisões mais assertivas, investir em formações específicas e garantir que nossas escolas estejam cada vez mais preparadas para promover o aprendizado real dos nossos alunos”, destacou.

A chefe do Centro Municipal de Avaliação da Reme, Karina Alcantara, reforça o papel do Simulado no processo de análise e melhoria contínua da educação municipal.

“Ao aplicarmos o Simulado Reme, temos acesso a dados íntegros e fidedignos, os quais são imprescindíveis a uma gestão educacional mais justa e direcionada às reais necessidades das nossas Escolas”, afirmou.

Criado pela SEMED em 2023, o Simulado REME vem se consolidando como um mecanismo eficaz para o fortalecimento da qualidade do ensino em Campo Grande. A edição de 2025 reafirma o compromisso da gestão com o aprimoramento contínuo da educação pública municipal.