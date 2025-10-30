Reitoria da UEMS e Governo do Estado de MS realizam nesta sexta (31) solenidade histórica de assinaturas de termos de quatro Restaurantes Universitários e novas obras

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Unidade Santo Amaro realiza nesta sexta-feira (31), a partir das 9h, a solenidade de assinaturas de termos de quatro Restaurantes Universitários (RUs) e novas obras que somam mais de R$ 15,3 milhões, com a presença do governador do Estado de MS, Eduardo Riedel, do reitor Laércio Alves de Carvalho e da vice-reitora Luciana Ferreira da Silva.

Na ocasião será anunciada uma série de investimentos que representam um marco histórico para a instituição. O ato oficializa um pacote de 12 obras e investimentos que contemplam a consolidação da UEMS em diferentes municípios. O evento contará com a presença do grupo dirigente da Universidade, incluindo todos os Pró-Reitores, Diretores e Assessores, além dos gerentes das 15 Unidades Universitárias da UEMS, demonstrando a capilaridade e o alcance estadual dos investimentos.

O reitor Laércio Alves de Carvalho destacou a magnitude do momento. “A data será histórica. A assinatura dessas ordens de serviço e licitações, especialmente a garantia de quatro novos Restaurantes Universitários, reflete um investimento sem precedentes na infraestrutura que impacta diretamente a vida dos nossos estudantes. É a materialização do nosso compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade”, afirmou.

Investimentos e assinaturas

A solenidade teve como um de seus pilares a autorização para obras de quatro Restaurantes Universitários, uma demanda antiga e crucial para a assistência estudantil. Os RUs são fundamentais para garantir a segurança alimentar e a permanência dos acadêmicos, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Além dos RUs, outras obras autorizadas totalizando 12 obras de infraestrutura:

Restaurante Universitário de Campo Grande (obra em andamento)

VALOR: R$ 2.174.100,00 / Tesouro do Estado: R$ 2.174.100,00 Autorização de licitação do Restaurante Universitário de Paranaíba

VALOR: R$ 1.191.769,72 / Tesouro do Estado: R$ 15.225,56 / FNDE/Emenda de Bancada: R$ 1.176.544,16 Ordem de serviço para construção de 2 salas de aulas de Paranaíba

VALOR: R$ 520.200,00 / Tesouro do Estado: R$ 50.836,95 / Emenda de Bancada – FNDE: R$ 469.363,05 Autorização de licitação do Restaurante Universitário de Aquidauana

VALOR: R$ 3.016.074,70 / Tesouro do Estado: R$ 761.405,38 / FNDE/Emenda de Bancada: R$ 2.254.669,32 Ordem de Serviço para construção do Restaurante Universitário de Dourados

VALOR: R$ 2.199.991,24 / Tesouro do Estado: R$ 1.662.641,94 / FNDE/Emenda de Bancada: R$ 537.349,30 Autorização da licitação para construção do Bloco de laboratório de Dourados

VALOR: R$ 1.139.497,44 / Tesouro do Estado: R$ 174.621,56 / Emenda de Bancada – FNDE: R$ 964.875,88 Entrega da ampliação da rede elétrica da Unidade de Dourados

VALOR: R$ 1.168.021,32 / Tesouro do Estado: R$ 1.168.021,32 Autorização da licitação para construção de 2 salas de aula Casa da Cultura em Dourados

VALOR: R$ 350.000,00 / Tesouro do Estado: R$ 34.295,50 / Emenda de Bancada – FNDE: R$ 315.704,50 Autorização da licitação para construção de 2 laboratórios em Mundo Novo

VALOR: R$ 439.000,00 / Tesouro do Estado: R$ 35.831,92 / Emenda de Bancada – FNDE: R$ 403.168,08 Autorização da licitação para construção de 2 salas de aulas em Nova Andradina

VALOR: R$ 518.200,00 / Tesouro do Estado: R$ 43.784,93 / Emenda de Bancada – FNDE: R$ 474.415,07 Autorização da licitação para construção de 2 salas de aulas em Maracaju

VALOR: R$ 655.883,11 / Tesouro do Estado: R$ 163.097,47 / Emenda de Bancada – FNDE: R$ 492.785,64 Academia Sangue Bom

VALOR: R$ 1.050.000,00 / Fonte CNPq

Celebração com o Grupo Sampri

O evento conta com momento de celebração e confraternização para comemorar este marco histórico para a UEMS. O show do grupo Sampri, com previsão de início às 9h30, vai envolver a todos os presentes no Auditório da UEMS/Campo Grande – Unidade Santo Amaro. Um repertório diversificado e animado traduzirá este momento de festa e otimismo para toda a comunidade universitária da UEMS.

Serviço:

Solenidade de Assinatura de Termos – RUs e demais Obras da UEMS.

Horário: 9h, no Auditório da UEMS Campo Grande – Unidade Santo Amaro.

