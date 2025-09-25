Rede de energia clandestina na Agrovila Campão Orgânico é desligada por risco à população

Na manhã desta quinta-feira (25), a Energisa realizou o desligamento da energia elétrica das cerca de 150 famílias que vivem na Agrovila Campão Orgânico, localizada em área de invasão. Segundo a concessionária, a medida foi necessária por questões de segurança, já que a rede clandestina instalada oferece riscos graves como choques elétricos, incêndios e acidentes fatais.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, que auxiliaram no cumprimento da lei. A líder comunitária Emília Diniz reconheceu que a ligação é irregular, mas destacou que a população depende da energia para acesso à água e que projetos de regularização anunciados pela prefeitura nunca foram concluídos.

A Energisa ressaltou que as ligações clandestinas não apenas colocam em risco a vida das pessoas, mas também comprometem a qualidade do fornecimento para toda a região. A empresa reforça seu compromisso com a segurança e o funcionamento eficiente do sistema elétrico, atuando para proteger a população e garantir um serviço justo.