quinta-feira, 25/09/2025

Rede de energia clandestina na Agrovila Campão Orgânico é desligada por risco à população

Concessionária alerta para perigos de choques e incêndios em área invadida com fiação irregular

Milton
Publicado por Milton
Foto: Eliel Dias, Jornal Midiamax

Na manhã desta quinta-feira (25), a Energisa realizou o desligamento da energia elétrica das cerca de 150 famílias que vivem na Agrovila Campão Orgânico, localizada em área de invasão. Segundo a concessionária, a medida foi necessária por questões de segurança, já que a rede clandestina instalada oferece riscos graves como choques elétricos, incêndios e acidentes fatais.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, que auxiliaram no cumprimento da lei. A líder comunitária Emília Diniz reconheceu que a ligação é irregular, mas destacou que a população depende da energia para acesso à água e que projetos de regularização anunciados pela prefeitura nunca foram concluídos.

A Energisa ressaltou que as ligações clandestinas não apenas colocam em risco a vida das pessoas, mas também comprometem a qualidade do fornecimento para toda a região. A empresa reforça seu compromisso com a segurança e o funcionamento eficiente do sistema elétrico, atuando para proteger a população e garantir um serviço justo.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Proposta pelo vereador Otávio Trad, Medalha “Lilian Sholes” é entregue em comemoração ao dia municipal da secretária

ANELISE PEREIRA - 0
A Câmara Municipal de Campo Grande realizou nessa segunda-feira (22), a Sessão Solene de Outorga da Medalha Legislativa “Lilian Sholes”, em comemoração do Dia...
Leia mais

Presidente do SINPRF/MS apresenta demandas da categoria ao superintendente da PRF

ANELISE PEREIRA - 0
O presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul (SINPRF/MS), Wanderley Alves dos Santos, esteve nesta semana na Superintendência da...
Leia mais

São Gabriel d´Oeste: Deputada pede instalação de semáforos na Avenida Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA - 0
A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou indicação ao governador Eduardo Riedel e ao diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do...
Leia mais

Prefeitura realiza reunião pública sobre política municipal de arborização urbana

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), conforme Edital 85/2025 publicado em Diogrande de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia