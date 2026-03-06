sexta-feira, 6/03/2026

Reconhecimento Histórico na Arbitragem Brasileira

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Eduardo Gonçalves da Cruz recebe Moção de Congratulação na Câmara de Campo Grande

O árbitro assistente Eduardo Gonçalves da Cruz foi homenageado na Câmara Municipal de Campo Grande com uma Moção de Congratulação, proposta pelo vereador Beto Avelar, em reconhecimento à sua pioneira contratação profissional pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Primeiro assistente do país a integrar o projeto de profissionalização da entidade, Eduardo possui uma trajetória de 24 anos dedicados ao esporte, iniciada na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul em 2002. Com formação em Engenharia Civil e Elétrica pela UFMS, o profissional alcançou o quadro da FIFA em 2016, acumulando um currículo com mais de 700 partidas profissionais, sendo 400 delas em competições nacionais de elite.

A honraria destaca o impacto técnico de sua atuação para o futebol brasileiro e o prestígio conferido à capital sul-mato-grossense no cenário esportivo internacional. O projeto da CBF, no qual o homenageado é peça central, visa elevar o padrão da arbitragem nacional através de vínculos formais de trabalho e preparação exclusiva. A solenidade reafirma a importância da disciplina e da ética na condução das partidas, consolidando Eduardo como referência técnica e acadêmica para as futuras gerações de árbitros no estado e no Brasil.

